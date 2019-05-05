МНС Росії заявляє про ймовірну загибель альпініста з України на Ельбрусі

Головне управління Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії в Кабардино-Балкарії повідомляє про ймовірну загибель на Ельбрусі альпініста з України.

«Об 11 годині 28 хвилин 5 травня в Центр управління в кризових ситуаціях Головного управління МНС Росії по КБР надійшло повідомлення про те, що на горі Ельбрус на висоті 3500 метрів чоловік 1985 року народження при сходженні знепритомнів. За попередніми даними, альпініст з України – без ознак життя», – йдеться в повідомленні.

На місце події вирушили рятувальники і техніка для евакуації загиблого.

Підтвердження інформації про те, що загиблий альпініст був громадянином України, наразі немає. У МЗС України ситуацію поки що не коментували.