«Питання не було досліджене належним чином»: у Мінкульті перепросили через «флешмоб» до Дня Незалежності

Міністрество культури та інформаційної політики оприлюднило пояснення про «флешмоб із тризубом» до Дня Незалежності, який розкритикувала громадськість у мережі.

«До Дня Незалежності креативники Banda Agency запропонували презентувати флешмоб разом з Міністерством культури та інформаційної політики. В його контексті було обрано об’єднуючий жест, яким би українці могли вітати одне одного 24 серпня. Символ, який було запропоновано, жестовою мовою означає букву Н – Незалежність. Хочемо наголосити, що МКІП не ініціювало проведення флешмоба з тризубом, не замовляло ніяких інформаційних кампаній та, звісно ж, не платило жодних коштів за це. Мова жестів досить сенситивна і має багато нюансів. Питання не було досліджене належним чином та цілком логічно ми зіткнулися з осудом спільноти», – йдеться у повідомленні МКІП.

У відомстві заявили, що щиро просять вибачення за те, що всі «перекреативили».

«Наголошуємо, що у жодному випадку ніхто не ставив за мету зневажити або образити наших співгромадян. Переконані, що тризуб Чорновола – єдиний правильний жест цього символу», – заявили у міністерстві.

З нагоди 31-річниці Незалежності одна з креативних агенцій спільно з Міністерством культури та інформаційної політики запропонували з нагоди свята громадянам згинати на руці пальці таким чином, щоб вказівний та середній палець з мізинцем були прямі, а великий та безіменний – зігнуті. У жестовій мові так позначають літеру «Н».

Втім інтернет-спільнота і представники громадськості заявили, що ініціатива про «три пальці» є нічим іншим, як незнанням історії України. Демонстрація трьох пальців – вказівного, середнього та безіменного, із зігнутими мізинцем та великим пальцем, є відомим жестом на позначення українського тризуба, який використовував політик і лідер «Народного руху» В’ячеслав Чорновіл.