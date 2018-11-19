66-річна модель з України увійшла до списку 100 жінок BBC-2018

66-річна українська модель Лариса Михальцова увійшла до списку 100 надихальних і впливових жінок світу Британської телерадіомовної корпорації (BBC) у 2018 році.

Вона живе у селі Калинівка на Миколаївщині. Понад 40 років працювала вчителькою музики, викладала гру на баяні.

Моделлю Михальцова стала у 63 роки.

Список 100 надихальних і впливових жінок світу BBC оприлюднює щороку.

У переліку є лідерки, першовідкривачки й героїні з повсякденного життя від 15 до 94 років із 60 країн світу.

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