Невідомі вдруге за місяць пошкодили могилу Маркса в Лондоні

На Хайгейтському кладовищі в Лондоні вдруге за останній місяць осквернили могилу Карла Маркса.

На надгробний пам’ятник ідеолога комунізму, політичного філософа Маркса червоною фарбою нанесли написи: «Меморіал більшовицького Голокосту 1917-1953, 66 мільйонів жертв», «Доктрина ненависті», «Ідеологія голоду», «Архітектор геноциду, терору, репресій і масових вбивств».

Крім того, як йдеться в повідомленні кладовища в Twitter невідомі розбили мармурову табличку. Сам напад представники кладовища назвали «безглуздим і дурним» і зазначили, що, якою би не була думка про ідеологію Маркса, такі методи є неприйнятними.

Раніше цього місяця була пошкоджена мармурова табличка на пам’ятнику. Встановлений на ньому ж бюст Маркса не постраждав.

Карл Маркс, якого називають «батьком комунізму», створив теорію розвитку суспільства шляхом класової боротьби, яка, за його вченням, має завершитися створенням безкласового комуністичного суспільства, ґрунтованого на спільній власності на засоби виробництва.

За оцінками Меморіального фонду жертв комунізму, комуністичні режими в таких країнах, як Радянський Союз, Китай, Камбоджа та інших, які виходили зі вчення Маркса, знищили понад 100 мільйонів людей.