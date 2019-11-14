Парламент Молдови затвердив новий уряд на чолі з ексрадником президента Додона

Парламент Молдови 14 листопада затвердив новий уряд на чолі з колишнім міністром фінансів Іоном Кіку. Президент Ігор Додон висунув кандидатуру свого колишнього радника 13 листопада.

Це сталося через день після того, як уряд прозахідного прем’єр-міністра Майї Санду був відправлений у відставку через п’ять місяців після призначення.

Додон назвав Кіку «технократом, професіоналом, який не був у жодній політичній партії».

Новий уряд підтримали 62 законодавці зі 101.

47-річний Кіку сказав із трибуни парламенту, що його уряд виконає роль перехідного до наступних виборів.

Понад половина членів нового уряду є колишніми радниками проросійського президента Додона, частина з них обіймали міністерські посади в уряді Демократичної партії Молдови, яку було усунуто від влади в червні.



Уряд Санду прийшов до влади після того, як її проєвропейський альянс ACUM утворив коаліцію з Партією соціалістів Республіки Молдова. Таким чином вплив на владу втратив олігарх Влад Плахотнюк, якого багато років називали «господарем Молдови». Нині Плахотнюк залишив територію країни.

Альянс між прозахідною b проросійською партіями відбувся через місяці політичної невизначеності після виборів, що відбулися в лютому 2019 року.

Молдова намагається реалізувати реформи, до які закликають західні партнери країни після зникнення понад 1 мільярда доларів з державних банків п’ять років тому.