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22 Лютий 2019, Київ 00:20
Новини | Міжнародні

У Молдові двоє опозиціонерів заявляють, що їх отруїли напередодні виборів

Один із лідерів молдовського опозиційного блоку ACUM Андрій Настасе заявив, що лікарі виявили важкі метали у його організмі, таку ж заяву зробила його колега Майя Санду

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У Молдові двоє опозиційних лідерів звинуватили владу в отруєнні їх за три дні до парламентських виборів у країні.

Майя Санду і Андрій Настасе із проєвропейського блоку ACUM («Зараз») 21 лютого повідомили, що лікарі виявили важкі метали в них у крові.

Санду на прес-конференції в Кишиневі закликала сприймати справу серйозно, а Настасе заявив, що влада хотіла їх убити.

Речник прозахідної владної Демократичної партії Віталій Ґамурарі відкинув звинувачення, заявивши: «В останні кілька днів лунали дивні звинувачення, вони стають все більш фантастичними».

Крім Демократичної партії Молдови, у виборах 24 лютого братимуть участь соціалісти, які прагнуть тісніших зв’язків із Росією, і ACUM, що звинувачує владу Молдови у розгулі корупції.

Як свідчать дані опитувань, жодна з цих сил не має шансів отримати необхідну більшість місць у парламенті.

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