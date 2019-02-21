У Молдові двоє опозиціонерів заявляють, що їх отруїли напередодні виборів

У Молдові двоє опозиційних лідерів звинуватили владу в отруєнні їх за три дні до парламентських виборів у країні.

Майя Санду і Андрій Настасе із проєвропейського блоку ACUM («Зараз») 21 лютого повідомили, що лікарі виявили важкі метали в них у крові.

Санду на прес-конференції в Кишиневі закликала сприймати справу серйозно, а Настасе заявив, що влада хотіла їх убити.

Речник прозахідної владної Демократичної партії Віталій Ґамурарі відкинув звинувачення, заявивши: «В останні кілька днів лунали дивні звинувачення, вони стають все більш фантастичними».

Крім Демократичної партії Молдови, у виборах 24 лютого братимуть участь соціалісти, які прагнуть тісніших зв’язків із Росією, і ACUM, що звинувачує владу Молдови у розгулі корупції.

Як свідчать дані опитувань, жодна з цих сил не має шансів отримати необхідну більшість місць у парламенті.