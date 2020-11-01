У Молдові відбувається голосування на виборах президента

У Молдові 1 листопада відбувається голосування на президентських виборах, які фактично перетворилися на матч-реванш важкої кампанії 2016 року.

Проросійському чинному президентові, засновнику Соціалістичної партії Молдови Ігорю Додону протистоять сім інших кандидатів. Але його головною суперницею, як показують опитування, є Майя Санду, 48-річна прозахідна технократка та колишня прем’єр-міністр, яка очолює Партію дій та солідарності.

Опитування показують, що 45-річного Додона підтримує близько 23 відсотків виборців, а Санду – близько 20 відсотків. Близько 35 відсотків виборців заявили, що ще не визначилися.

У 2016 році Додон переміг Санду в другому турі з перевагою менш ніж 5 відсотків. Із червня до листопада 2019 року Санду працювала прем’єр-міністром, доки Додон не змусив її піти з посади – після того, як вона безуспішно чинила опір його зусиллям зі встановлення контролю над Генеральною прокуратурою.

Обидва штаби провідних кандидатів кампанії звинуватили іншу сторону в отриманні іноземної допомоги та роботі в інтересах іноземних урядів.

Закриття виборчих дільниць заплановано на 21:00 за місцевим часом. Якщо жоден кандидат не отримає більшості, 15 листопада відбудеться другий тур.