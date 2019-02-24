У Молдові 24 лютого відбуваються парламентські вибори

У Молдові сьогодні голосують за кандидатів у депутати парламенту. У виборах беруть участь 15 політичних партій і 320 кандидатів-одномандатників. Виборці мають обрати 101 депутата парламенту Молдови на чотири роки. Парламентська більшість визначить склад майбутнього уряду.

За даними соціологічних опитувань, до парламенту, скоріш за все, увійдуть три партії: президентська Партія соціалістів (20%), позасистемний опозиційний блок ACUM на чолі з Майєю Санду і Андреєм Нестасе (12%) і правляча Партія демократів (9%) під керівництвом олігарха Влада Плахотнюка.

Голосування вперше проводять за змішаною виборчою системою, а це означає, що 50 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 51 депутат – в одномандатних округах. Вперше на виборчих дільницях встановлені відеокамери.