Одеський університет імені Мечникова заявив про спробу незаконного захоплення – МОН

Одеський національний університет імені Мечникова заявив про здійснення спроби незаконного захоплення території університету, повідомило 8 червня Міністерство освіти і науки України.

«8 червня 2021 року, о 6:00, за інформацією університету, на його територію (за адресою: м. Одеса, Шампанський провулок, 2), зламавши огорожу, в’їхав бульдозер й екскаватор у супроводі невстановлених осіб. На місці конфлікту перебувають адміністрація університету, мешканці сусідніх будинків, студенти, представники ЗМІ, працівники ДСНС», – йдеться в повідомленні.

За даними МОН, за цією адресою свого часу було демонтовано хімічну лабораторію ОНУ. «У 2007 році неіснуюча на той час лабораторія була передана з державної в приватну власність рішенням Господарського суду Одеської області. ОНУ дізнався про існування подібного рішення восени 2018 року під час перших спроб почати «освоєння території новим власником». Своєчасно рішення суду до університету доведено не було», – заявили у міністерстві.

У 2019 році на території відбулася перша спроба рейдерського захоплення, додали у МОН. Оформленням дозвільної документації на реконструкцію неіснуючого приміщення займалося одне з приватних підприємств.

«За інформацією юридичного відділу ОНУ, фундамент, що став об’єктом судових розглядів, розташований на земельній ділянці, яка належить університетові на підставі державного акта про постійне користування земельною ділянкою та належить до земель, що входять у код УКЦВЗ 1.2.3. – «землі освіти», – йдеться в повідомленні.

У Міністерстві освіти і науки заявили, що тримають ситуацію щодо конфлікту на території ОНУ «під постійним контролем» і сприятимуть університету у «відстоюванні інтересів у правовому полі».