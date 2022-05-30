У Луврі відвідувач вимастив тортом захисне скло «Мони Лізи»

У Парижі в неділю відвідувач Лувру, переодягнений у літню жінку на візку, вимастив тортом захисне скло картини Леонардо да Вінчі «Мона Ліза».

За словами очевидців, чоловік несподівано схопився з крісла, спробував розбити куленепробивне скло, потім вимазав його тортом із кремом і розкидав рожеві пелюстки і стебла.

Його затримала охорона. При цьому він вигукував, що художники мають замислитися про майбутнє планети, якій загрожує знищення.

Картина і скло не постраждали. Керівництво Лувру і правоохоронні органи поки що не коментували інцидент. Про нього стало відомо з публікацій очевидців у соцмережах.

«Мона Ліза» неодноразово ставала об’єктом нападу вандалів. 1956 року один із відвідувачів Лувру облив полотно кислотою. Того ж року в картину кинули камінь. Після цього роботу да Вінчі закрили куленепробивним склом. У 1974 році на виставці в Токіо відвідувачка у візку спробувала забруднити полотно червоною фарбою з балончика, протестуючи проти відсутності умов для людей з інвалідністю. У 2009 році громадянка Росії кинула на картину да Вінчі чашку з чаєм, свій вчинок вона пізніше пояснила відмовою в отриманні громадянства Франції.