У Монголії проходять акції протесту з вимогою відставки уряду

У столиці Монголії Улан-Баторі відбуваються масові протести через економічну ситуацію в країні та корупційний скандал навколо експорту вугілля до Китаю. Протестувальники в понеділок намагалися штурмувати Палац уряду, а також рушили у бік резиденції прем’єр-міністра, але дорогу до неї перекрили поліцейські. Місцеві ЗМІ пишуть, що поранено чотирьох силовиків і двох активістів.

Влада заявила про силовий розгін демонстрації, якщо мітингувальники не розійдуться до 22:00 за місцевим часом.

Протести почалися в неділю через факти розкрадання вугілля на суму 12,9 мільярда доларів для постачання його до Китаю. Демонстранти вийшли на центральну площу столиці з вимогами розслідувати крадіжку природних ресурсів та бюджетних грошей, оприлюднити імена причетних та відправити уряд у відставку. У третьому за чисельністю монгольському місті Дархан також вимагали оголосити імена тих, хто крав вугілля та конфіскувати їхнє майно.

Міністерство економічного розвитку повідомило про порушення десяти кримінальних справ для з’ясування ситуації про нелегальний продаж вугілля до Китаю.

Монголія відправляє 86% свого експорту в Китай. На вугілля припадає більше ніж половина цього загального обсягу. Цьогоріч Монголія поставила Китаю 19 мільйонів тонн вугілля, що перевищує загальний показник за 2021 рік у 16 мільйонів тонн. Вартість експорту вугілля з Монголії зросла до 4,5 мільярда доларів за перші дев’ять місяців 2022 року, що майже втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.