Помер французький вірусолог Монтаньє, який відкрив ВІЛ

Французький дослідник, вірусолог Люк Монтаньє, лауреат Нобелівської премії 2008 року за відкриття вірусу ВІЛ помер у віці 89 років, повідомили 10 лютого французькі офіційні особи.

Монтаньє помер ще 8 лютого в Американському шпиталі Парижа. Жодних інших подробиць немає.

Останніми роками Монтаньє згадувався у пресі як прихильник «теорії змови» про походження COVID-19 та його кампанію проти вакцинації.

У 2020 році він сказав французькому телеканалу CNews, що коронавірус не виник природнім шляхом. Тоді як експерти, які вивчали послідовність геному вірусу, заявили, що твердження Монтаньє хибні.

Монтаньє очолив групу дослідників, яка у 1983 році ідентифікувала вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), що спричиняє СНІД. За це він отримав Нобелівську премію з медицини 2008 року, яку розділив разом із колегою Франсуазою Барре-Сінуссі.

Синдром набутого імунодефіциту (СНІД) вперше став відомий громадськості у 1981 році, коли американські лікарі відзначили незвичайну групу смертей серед молодих геїв у кількох містах.

Пізніше наукове співтовариство критикувало Монтаньє за безліч дивовижних тверджень. Так, він неодноразово припускав, що аутизм викликається інфекцією, і проводив сумнівні експерименти, щоб довести, що антибіотики можуть вилікувати це захворювання. Кілька разів він виступав проти вакцин, за що у 2017 році отримав догану від 106 членів Академії наук та медицини.