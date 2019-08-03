Українська морська авіація завершила навчання над Чорним морем

Морська авіація Збройних сил України завершила навчання над Чорним морем, повідомило інформаційне агентство Міністерства оборони України «АрміяІнформ».

За повідомленням, це були льотно-тактичні навчання для відпрацювання різних сценаріїв застосування підрозділів морської авіаційної бригади під час забезпечення дій військ ВМС.

Упродовж тижневих навчань екіпажі вдосконалили льотну підготовку, відпрацювали елементи пошуку і надання невідкладної допомоги постраждалим та евакуацію.

Кульмінацією військових навчань став пошук і відстеження морськими авіаторами підводного човна противника з подальшим здійсненням бомбового і торпедного ударів, повідомили військові.

«Під час ведення повітряної розвідки екіпаж вертольота Ка-27 виявив місце перебування ворога й за допомогою орієнтирної морської авіаційної бомби позначив зону для здійснення удару. До мису Аджияск (біля села Рибаківка Миколаївської області – ред.) висунулась група передових авіаційних навідників, які відпрацювали елементи цілевказування і коригування вогню. Екіпажі протичовнових вертольотів і літака А-26 знищили умовного противника», – мовиться в повідомленні.

Останнім часом Чорне море, як і Азовське море і Керченська протока між ними, стали місцями активних дій військово-морського флоту й інших морських формувань Росії, що створює загрози і цивільному судноплавству, і діям українських військових моряків. Становище особливо загострене після захоплення російськими силовими структурами в міжнародних водах біля Керченської протоки 24 українських військових моряків і трьох їхніх кораблів на порушення норм міжнародного права. Росія продовжує судовий процес над військовополоненими, відмовляючись виконувати приписи міжнародного трибуналу про їхнє негайне звільнення.