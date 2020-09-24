У Москві вперше за три місяці зафіксовано понад 1000 нових випадків COVID-19

У Москві за добу вперше з кінця червня виявлено 1050 хворих на коронавірусну інфекцію нового типу, свідчать дані оперативного центру боротьби з поширенням хвороби. Востаннє понад тисяча нових випадків у столиці Росії фіксувалася 23 червня.
Нові випадки за добу зареєстровані у 84 регіонах країни (в цю статистику Росія включає і анексований український Крим).
Всього в Росії за період пандемії зареєстровано 1 128 836 випадків COVID-19. 929 829 осіб одужали. Померли майже 20 тисяч людей (19 948 станом на ранок 24 вересня).
17 вересня мер Москви Сергій Собянін заявив, що зростання числа хворих у місті пояснюється великою кількістю тестів. Чиновник оголосив, що якщо раніше на день проводилося близько 40 тисяч тестів, то зараз їх стало понад 66 тисяч. Аналітики ставлять під сумнів заяви Собяніна.
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