Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
24 вересня 2020, Київ 12:46
Новини | Коронавірус

У Москві вперше за три місяці зафіксовано понад 1000 нових випадків COVID-19

Загублена захисна маска на Красній площі в Москві, ілюстративне фото

У Москві за добу вперше з кінця червня виявлено 1050 хворих на коронавірусну інфекцію нового типу, свідчать дані оперативного центру боротьби з поширенням хвороби. Востаннє понад тисяча нових випадків у столиці Росії фіксувалася 23 червня.

Нові випадки за добу зареєстровані у 84 регіонах країни (в цю статистику Росія включає і анексований український Крим).

Всього в Росії за період пандемії зареєстровано 1 128 836 випадків COVID-19. 929 829 осіб одужали. Померли майже 20 тисяч людей (19 948 станом на ранок 24 вересня).

17 вересня мер Москви Сергій Собянін заявив, що зростання числа хворих у місті пояснюється великою кількістю тестів. Чиновник оголосив, що якщо раніше на день проводилося близько 40 тисяч тестів, то зараз їх стало понад 66 тисяч. Аналітики ставлять під сумнів заяви Собяніна.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG