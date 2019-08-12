У Росії опозиція просить владу узгодити нову акцію

У столиці Росії Москві муніципальні депутати, які були серед організаторів мітингу 10 серпня, подали в мерію заявку на узгодження нової акції протесту.

Як повідомляє видання «Коммерсант», депутати мають намір провести 17 серпня ходу бульварами Москви чисельністю до 30 тисяч учасників. Московська мерія поки не дала відповідь на заявку. Попередній вихід опозиціонерів на бульвари, який відбувся 3 серпня і був неузгодженим, завершився затриманням понад тисячі людей. Більшість учасників тієї прогулянки не мала жодних плакатів і не вигукувала гасел.

17 серпня на проспекті Сахарова відбудеться також узгоджений мітинг російських комуністів під гаслом «За чесні і чисті вибори». Компартія заявляла, що не буде об'єднуватися на цій акції з незалежними кандидатами до Московської міської думи.

Мітинг 10 серпня на проспекті Сахарова став одним з найбільш масових протестних заходів за останні роки. За даними організації «Білий лічильник», на мітингу були присутні до 60 тисяч людей. Московська поліція оцінила чисельність присутніх у 20 тисяч осіб.

Учасники мітингу 10 серпня вимагали допуску незалежних кандидатів до місцевих виборів у Москві, а також звільнення фігурантів справи про «масові заворушення», порушеної Слідчим комітетом Росії після акції 27 липня в Москві.