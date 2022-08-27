У Москві підпалили авто співробітника секретного відділу Генштабу, затримано 65-річну жінку – ЗМІ

Російські силовики у суботу затримали в Москві 65-річну жінку за підозрою в підпалі автомобіля співробітника секретного відділу Генерального штабу російської армії.

Як повідомило видання Baza із посиланням на неназвані джерела, жінка заявила, що виступає проти війни в Україні.

Інтернет-ресурс Shot стверджує, що при затриманні підозрювана буцімто скандувала «Азов – сила».

Автомобіль марки BMW X6 спалахнув у суботу у дворі будинку на Ленінградському проспекті на північному заході міста.

За даними Baza та Telegram-каналу Mash, він належить заступнику начальника восьмого управління Генштабу Євгена Секретарьова. Підрозділ відповідає за дотримання режиму таємності, у тому числі за шифрування інформації та військову цензуру.

У повідомленнях не вказується, чи постраждав хтось внаслідок підпалу.

В інтерв’ю Shot Секретарьов заявив, що з підозрюваною не знайомий, а у тому дворі запаркувався випадково. Водночас Mash стверджує, що підозрювана живе з ним в одному будинку. Повідомляється, що заступник начальника управління може мати звання від майора до генерал-майора.