У Москві затримали 13 активістів, які вимагали звільнити політв'язнів

У центрі російської столиці Москви поліцейські затримали 13 учасників одиночних пікетів на підтримку політв'язнів, повідомила одна із затриманих, редакторка студентського журналу DOXA Марія Безверха.

За її словами, учасники акції по черзі стояли в пікеті з плакатом: «Я теж хочу свята. Відпускайте політв'язнів! delo212.ru». Коли одну з пікетувальниць із застосуванням сили затримали поліцейські, інші учасники акції пішли до автозаку. В результаті затримали всіх учасників протесту.

Загалом в автозаку перебували близько 30 людей. Крім активістів, там є і мігранти, у яких забрали паспорти. Затриманих відвезли у відділ внутрішніх справ «Троїцьке» в Новій Москві (це віддалений район російської столиці, який ще не так давно був частиною Московської області).