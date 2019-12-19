У Москві повідомляють про стрілянину і загиблих біля будівлі ФСБ Росії

Невідомий відкрив стрілянину біля будівлі ФСБ Росії на Луб’янці в Москві, повідомляють російські ЗМІ.

За повідомленнями, стрілянина сталася на паркувальному майданчику, поліція огородила територію.

Надходять суперечливі повідомлення про жертви. За даними газети «Известия», три людини загинули. Водночас РБК повідомляє з посиланням на джерело в поліції Москви, що загинула одна людина. Повідомляють також про одного пораненого офіцера ФСБ.

Деталі події поки що невідомі. На місці працюють екстрені служби. На фото і відео соцмереж видно, як поліцейські з автоматами і в касках ховаються за машинами, а перехожі намагаються втекти з місця події.