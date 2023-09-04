Активістка у Москві вийшла на Красну площу, загорнута в український прапор. Її ненадовго затримали

У російській столиці Москві у понеділок затримали активістку Олену Кожевникову, яка вийшла на Красну площу, загорнувшись в український прапор. Як повідомив правозахисний проєкт «ОВД-Инфо», Кожевнікова не висувала ніяких вимог, просто ходила площею, накинувши прапор на плечі.

Незабаром після цього жінку забрали до відділку поліції і склали щодо неї два адмінпротоколи – про «дискредитацію» армії РФ та про порушення правил участі в акції.

Згодом активістку відпустили.

Демонстрація прапора України законодавчо не заборонена у Росії. Проте силовики періодично затримують не лише тих, хто демонструє прапор, а й людей, у яких поєднання жовтого та синього кольорів в одязі, манікюрі чи зачісці.