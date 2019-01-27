У Москві з Третьяковської галереї вкрали картину Куїнджі «Ай-Петрі. Крим»

Невідомий викрав з Третьяковської галереї в Москві картину художника Архипа Куїнджі. Інформацію про крадіжку картини, що з’явилася в соціальних мережах, підтвердили в МВС, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Зазначається, що невідомі дістали картину Куїнджі «Ай-Петрі. Крим» з рами і зникли. За повідомленнями очевидців, однак, викрадач був один.

Як пишуть відвідувачі галереї, поліція перекрила виходи і оглядає людей.

У міністерстві культури підтвердили факт зникнення картини: «На даний момент підтверджується факт відсутності роботи «Ай-Петрі» і наявність в Третьяковській галереї великої кількості поліцейських», – сказав агентству "Інтерфакс" директор департаменту музеїв Владислав Кононов.

Пізніше у російському Мінкульті заявили, що картину внесено в реєстр вкрадених.