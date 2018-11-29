МОЗ: в Україні створять електронний реєстр «лікарняних»

Міністерство охорони здоров’я заявляє, що в Україні працюватиме електронний реєстр «лікарняних».

За повідомленням, рішення про створення електронного реєстру листків непрацездатності 28 листопада ухвалив уряд. До 1 лютого має бути сформоване положення про цей реєстр. Планується, що вже у 2019 році електронні «лікарняні» повністю замінять паперові, кажуть у МОЗ.

«Пацієнт буде так само отримувати лікарняний у лікаря. Оформлення і продовження листків тимчасової непрацездатності має стати зручним для лікаря і пацієнта. Правила контролю мають бути осучаснені, а сам бланк – стати електронним. Лікар більше не витрачатиме час на зайву паперову роботу, а зможе зосередитись на питаннях здоров’я пацієнтів. А хворі не мають бігати по кабінетах і збирати печатки на «лікарняному», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, щороку в Україні видається до 5,5 мільйонів лікарняних.