МОЗ: для лікування українців за кордоном додатково залучать 101 млн гривень

Для лікування українців за кордоном додатково залучать 101 мільйон гривень, повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

У відомстві розповіли, що цих коштів вистачить для лікування за кордоном орієнтовно 38 пацієнтів. Загалом на обліку людей, які потребують лікування за кордоном, перебувають 96 людей.

У МОЗ зазначили, що гроші вдалося залучити шляхом перерозподілу коштів із інших програм міністерства («Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення» та «Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів»), а також залишку від сплати іноземного кредиту за програмою «Виконання боргових зобов’язань за кредитами, залученими ДП «Укрмедпостач».