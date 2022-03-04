МОЗ спростило реєстрацію новонароджених на період воєнного стану

Міністерством охорони здоров’я затверджено наказ про спрощення реєстрації новонароджених в умовах воєнного стану.

«Рішення дозволяє зареєструвати народження дитини у випадку, якщо пологи відбулися поза межами закладу охорони здоров‘я. У такому разі документ про народження дитини у формі медичного свідоцтва про народження (за формою 103/о) зможуть видавати медичні працівники, які були присутні під час пологів або проводили перший огляд новонародженого», – йдеться в повідомленні МОЗ.

Відомтсво радить усім надавачам медичної допомоги забезпечити наявність у медичних працівників запасу видрукованих бланків за формою 103/о.

«Якщо медичний працівник не зможе видати породіллі медичне свідоцтво про народження (за формою 103/о), наказом також дозволено медпрацівнику виписати довідку довільної форми у двох екземплярах. Один із яких передається матері, а другий – на зберігання до медзакладу», – вказують у МОЗ.

Окрім того, отримати свідоцтво про народження можна також за особистим зверненням породіллі до закладу охорони здоров‘я. При цьому слід мати з собою медичні документи щодо спостереження вагітності або бути зареєстрованою в електронній системі охорони здоров’я, де містяться медичні записи про вагітність, додали у міністерстві.

Уповноважена з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук раніше повідомила про численні зруйновані обстрілами російських військ пологові будинки в Україні. А координатор гуманітарних коридорів Офісу президента Тетяна Ломакіна зазначила, що «діти народжуються у підвалах, і перше, що вони чують у своєму житті, – це звуки вибухів».