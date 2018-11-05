З 2019 року в лікарнях розділять управління на адміністративне та медичне – МОЗ

З 1 січня 2019 року в Україні функції директора та медичного директора будуть чітко розмежовані, повідомляє 5 листопада Міністерство охорони здоров’я.

«Директор закладу займатиметься питаннями господарської діяльності, а медичний директор – виключно питаннями медицини. Нікого не звільнятимуть: усі головні лікарі та інші медичні працівники виконуватимуть свої функції без змін до терміну дії їхніх договорів», – інформує сайт міністерства і додає,що відповідний наказ уже затверджений.

Як вказують у МОЗ, наразі усі функції – і адміністративні, і медичні – в українських медзакладах виконує головний лікар. Це величезний масив роботи, який у багатьох розвинених країнах світу виконує два фахівці: генеральний директор займається ключовими адміністративними питаннями, а медичний директор відповідає за всі медичні процеси.

Такі кадрові рішення вже десятки років ефективно діють у всьому світі, зокрема у багатьох країнах-членах Європейського союзу. З січня 2019 року такий механізм буде і в Україні, інформує медичне відомство.