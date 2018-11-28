МОЗ порадило українцям не зловживати салом

Міністерство охорони здоров’я України не радить українцям їсти багато сала. Як написала у Facebook очільниця МОЗ Уляна Супрун, 100 грамів сала мають близько 900 калорій. Це майже половина денної норми калорій для людини, яка помірно рухається.

«У салі досить багато таких некорисних насичених жирів. У 100 грамах – майже 40 грамів, а це подвійна денна норма для нашого організму. За день нам радять їсти не більше, ніж 20-30 грамів насичених жирів. Насичені жири – це ті самі висококалорійні жири, надлишок яких пов’язують із ризиком атеросклерозу», – написала в.о.міністра.

Водночас, за її словами, у салі більше жирів із ненасиченими жирними кислотами, які добре впливають на стан судин. А ще в салі є вітаміни D та Е, хоча їх вміст значно менший, ніж денна потреба організму. Попри те, що багато людей бояться холестерину, в салі його не так багато. В 100 грамах сала його міститься лише 95 міліграмів, кажуть у МОЗ.

Тому вживати цього продукту в МОЗ радять небагато – кілька скибок на день.