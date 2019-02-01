МОЗ закликає батьків, які «купили» довідки про щеплення дітей, надолужити пропущені щеплення

Міністерство охорони здоров’я закликало батьків, які незаконно «купили» довідки про щеплення своїх дітей, здійснити необхідні вакцинації насправді, незважаючи на записи в медичних картах.

«Через згубний вплив дезінформації багато батьків не захистили своїх дітей щепленнями. Натомість вони за хабар купили довідки, що дитина вакцинована. Мотиви для таких рішень у батьків можуть бути різні, але в будь-якому разі вони неприйнятні, оскільки дії батьків ставлять під загрозу здоров’я та життя не тільки їхніх дітей, котрі вакциновані лише «на папері», але й довколишніх», – мовиться в заяві.

Оскільки зараз в Україні триває найбільший за останнє десятиліття спалах кору, МОЗ України пропонує захист для всіх, хто його потребує, і просить батьків, чиї діти мають неправдиві дані щодо вакцинації, надолужити всі щеплення. Незважаючи на відмітки про щеплення у медичній картці дитини, ви можете звернутись до свого сімейного лікаря чи педіатра, і він направить на вакцинацію», – заявили в міністерстві.

У МОЗ радять, якщо у вакцинації відмовляють, звертатися до головного лікаря чи керівника медзакладу, а якщо і там не вдалося владнати питання – у місцевий департамент охорони здоров’я.

«МОЗ України завжди співпрацювало з правоохоронними органами, аби відстояти справедливість і норми закону. Але у ситуації, коли ціною питання є здоров’я і життя, час діяти, а не займатись моралізаторством чи полюванням на відьом. Так само послідовно і вперто ми будемо впроваджувати механізми, які унеможливлять видачу підроблених довідок у майбутньому», – запевняють у МОЗ.

У міністерстві також наголосили, що Всесвітня організація охорони здоров’я цього року визнала відмову від вакцинації глобальною загрозою людству.

Хоча щеплення вкрай необхідні для захисту від низки небезпечних хвороб, у деяких окремих випадках – зокрема, при неправильному застосуванні чи внаслідок індивідуального несприйняття – вони можуть спричинити ускладнення чи й смерть. Останніми роками в Україні сталося кілька випадків, коли діти помирали після щеплень. І попри те, що в деяких випадках смерть наставала після, але не внаслідок щеплення, дезінформаційний розголос на цю тему призвів до численних спроб батьків відмовлятися від щеплень дітей чи незаконно уникати їх. Тим часом наявність нещеплених людей може викликати епідемії низки небезпечних хвороб.