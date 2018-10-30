МОЗ: у 2018 році в Україні зареєстрували сім випадків дифтерії, у 2017 – жодного

За дев’ять місяців 2018 року в Україні зареєстрували сім випадків захворювання на дифтерію, повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України. При цьому у 2017 році центр не зафіксував жодного випадку дифтерії.

«Єдиний спосіб захиститися від цієї недуги та попередити розвиток небезпечних ускладнень – вакцинація для дітей і ревакцинація для дорослих (кожні 10 років)», – заявили в центрі.

Згідно з повідомленням, щепленню від дифтерії в Україні підлягає 573 183 працівники сфери охорони здоров’я, котрі щодня контактують із багатьма пацієнтами. За даними ЦГЗ, на сьогодні ревакцинацію здійснили 377 675 медиків.

Міністерство охорони здоров’я визначає дифтерію як гостре інфекційне захворювання з повітряно-крапельним механізмом передачі, яке характеризується місцевим фібринозним запаленням (переважно слизових оболонок ротоглотки) та явищами загальної інтоксикації з переважним ураженням серцево-судинної та нервової систем.