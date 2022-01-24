Помер відомий французький дизайнер Тьєррі Мюглер, автор костюмів для Цирку дю Солей

У віці 73 років помер відомий французький модельєр, дизайнер, фотограф та засновник будинку моди Mugler Тьєррі Мюглер.

«Зі скорботою повідомляємо про смерть пана Манфреда Тьєррі Мюглера в неділю, 23 січня 2022 року», – йдеться на його сторінці у фейсбуці.

Мюглер народився у грудні 1948 року у Страсбурзі. У 1966 році переїхав до Парижа, спочатку для роботи з балетною трупою, але пізніше став стилістом-фрілансером і працював у різних будинках моди в Парижі, Лондоні та Мілані.

В 1974 році він заснував будинок Thierry Mugler, 1992-му – власний парфумерний бренд. Посаду креативного директора свого будинку моди Тьєррі Мюглер залишив у 2002 році, але продовжував влаштовувати покази.

Мюглер створював костюми для виступів Цирку дю Солей, був персональним стилістом співачки Бейонсе, пошитий ним одяг носили Мадонна, Леді Гага та інші відомі особи.