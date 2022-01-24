Помер відомий французький дизайнер Тьєррі Мюглер, автор костюмів для Цирку дю Солей

У віці 73 років помер відомий французький модельєр, дизайнер, фотограф та засновник будинку моди Mugler Тьєррі Мюглер.
«Зі скорботою повідомляємо про смерть пана Манфреда Тьєррі Мюглера в неділю, 23 січня 2022 року», – йдеться на його сторінці у фейсбуці.
Мюглер народився у грудні 1948 року у Страсбурзі. У 1966 році переїхав до Парижа, спочатку для роботи з балетною трупою, але пізніше став стилістом-фрілансером і працював у різних будинках моди в Парижі, Лондоні та Мілані.
В 1974 році він заснував будинок Thierry Mugler, 1992-му – власний парфумерний бренд. Посаду креативного директора свого будинку моди Тьєррі Мюглер залишив у 2002 році, але продовжував влаштовувати покази.
Мюглер створював костюми для виступів Цирку дю Солей, був персональним стилістом співачки Бейонсе, пошитий ним одяг носили Мадонна, Леді Гага та інші відомі особи.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ