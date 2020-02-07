Мукачівська міськрада звернулася до Зеленського через криміногенну ситуацію в місті

Міська рада Мукачева на Закарпатті на позачерговій сесії звернулася до президента Володимира Зеленського через «загрозливу криміногенну ситуацію» в місті.

«Підтвердженням цього є черговий зухвалий інцидент із застосуванням вогнепальної зброї, внаслідок чого госпіталізовано двох людей із вогнепальними пораненнями. Стрілянина у спальному районі створювала реальну загрозу жителям 86-тисячного міста, які вже не почуваються безпечно і рішуче вимагають надійного захисту від бандитів», – йдеться у заяві.

Мукачівська міськрада закликає президента надати місту невідкладну правоохоронну допомогу, яка передбачає:

проведення оперативного і профілактичного відпрацювання міста спеціальними підрозділами Національної поліції і Національної гвардії, із залученням висококваліфікованих, досвідчених працівників з кримінального блоку.

зміну керівництва міського управління поліції, посилення його особистого складу фахівцями з інших регіонів країни;

посилення матеріально-технічного забезпечення поліції Мукачева сучасними засобами, автотранспортом й екіпіруванням.

Вранці 7 лютого в Мукачеві сталася перестрілка, внаслідок якої поранені двоє місцевих жителів. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «замах на умисне вбивство двох осіб» і «незаконне поводження зі зброєю».