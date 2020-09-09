Disney критикують через знімання фільму «Мулан» у регіоні, який звинувачують у переслідуванні уйгурів

Компанію Disney критикують через рішення знімати ремейк фільму «Мулан» в китайському регіоні Синьцзян, який звинувачують у масових репресіях проти уйгурів та інших переважно мусульманських меншинах.

Фільм є адаптацією мультику 1998 року виробництва Disney про Хуа Мулан – молоду жінку, яка маскується під чоловіка, щоб битися в імператорській армії.

Після оприлюднення ремейку на стрімінговій платформі Disney+ 4 вересня окремі глядачі помітили, що Disney висловлює «особливу подяку» в титрах вісьмом урядовим організаціям у Синьцзяні.

За даними ЗМІ, фільм знімали на кількох локаціях у Синцьзяні та інших місцях. До титрів фільму включили кілька департаментів пропаганди регіону, які працюють над запереченням кампаній інтернування уйгурів.

Компанія Disney наразі не реагувала на критику.

У серпні 2018 року Організація Об’єднаних Націй заявила, що близько одного мільйона уйгурів та членів інших місцевих етнічних груп у Синцьзяні утримують у «контртерористичних центрах».

За даними ООН, мільйони інших людей силоміць перемістили до так званих «таборів перенавчання».

Китай заявляє, що об’єкти не є таборами інтернованих. Однак люди, яким вдалося покинути регіон, розповідають, що тисячі етнічних уйгурів, казахів та інших мусульман у Синцьзяні проводять «політичну ідеологічну обробку» в мережі таборів.

Рішення Disney знімати частину фільму «Мулан» в Синьцзяні широко обговорюють академіки та правозахисні активісти. Деякі з них закликають бойкотувати фільм.

Минулоріч «Мулан» також закликали бойкотувати після заяв виконавиці головної ролі у фільмі Лю Іфей на підтримку поліції під час розгону протестувальників на продемократичних акціях у Гонконгу.