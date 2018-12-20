Колекція музею в Дніпрі поповнився експонатами, яким 300 мільйонів років

Палеонтологічна колекція Національного історичного музею імені Яворницького у Дніпрі поповнилася новими експонатами 300-мільйонної давнини. 20 грудня гірник однієї з шахт Західного Донбасу Ярослав Бахерєв передав музеєві свої знахідки, знайдені у забої на глибині 250-300 метрів, кам’яне вугілля з залишками скам’янілих доісторичних рослин, аргіліт з відбитками давніх тварин та рослин, шматочки вапняку з відбитками стулок мушель давніх молюсків.

За словами старшого наукового співробітника відділу археології Оксани Рутковської, нові експонати надзвичайні, адже розповідають про історію краю до появи людини.

Як зазначила фахівець, 300 мільйонів років на цих теренах було тепле море, була поширена тропічна та субтропічна флора й фауна. Деякі з переданих до музею скам’янілостей є залишками давніх дерев та деревоподібних папоротей. Інші знахідки цікаві відбитками давніх рослин, зокрема, водяної лілії, та мушель.

«Ці експонати походять з кам’яновугільного періоду, він тривав приблизно від 360 мільйонів до 286 мільйонів років тому. Територія степової України, лівобережжя, так званий Донбаський кам’яновугільний басейн. Уявіть: дуже багато води, болотиста місцевість і багато рослинності. Не такої, як зараз», – зазначила Оксана Рутковська.

Вона заявила, що завдяки саме тій рослинності на планеті з’являється той самий відсоток кисню, як зараз, і формуються ґрунти на основі перегною.

«Перед нами перші дерева – у них ще не було річних кілець, бо клімат був не такий, як зараз. Вони були в діаметрі до двох метрів, у висоту – 30-45 метрів. Також бачимо відбитки плавуноподібних рослин, а також, можливо, ранні хвощеві, це я ще буду шукати й перевіряти. Я беру консультації у геологів», – сказала Рутковська.

За словами шахтаря Ярослава Бахерєва, незвичні брили з відбитками він збирав близько 15 років, доки працював у забої, однак справжньої цінності для науковців не уявляв. Передати знахідки до музею запропонувала дружина.

«Усі 15 років мені було цікаво щось знаходити. Глибина хороша – горизонт 250 метрів – і я намагався щось знайти. Рік тому була величезна брила породи, а на ній от така краса, малюнок. Треба швидше працювати, а в мене радість: знайшов красу. Почав потихеньку розбирати… Я думав, що це відбитки якихось динозаврів, мені здавалося, там відбиток хребта. Зараз у мене підпільна кличка «Археолог», – розповідає гірник.

За інформацією з історичного музею, скам’янілості, передані гірником, стануть елементом експозиції музею. Наразі палеонтологічна колекція музею складає 43 одиниці.