Помер один з авторів Конституції України Віктор Мусіяка

У понеділок, 22 липня, у віці 73 років помер відомий український юрист, політичний діяч, один з авторів Конституції України Віктор Мусіяка.

«Сьогодні о 7-й ранку від нас пішов Віктор Лаврентійович Мусіяка», –

йдеться на сторінці Віктора Мусіяки у фейсбуці.

За попередніми даними, поховання відбудеться у середу.

Віктор Мусіяка двічі обирався до Верховної Ради, мав науковий ступінь професора, написав близько 120 наукових праць. В останні роки був науковим консультантом Центру Разумкова з правових питань.