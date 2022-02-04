Польща номінувала Мустафу Джемілєва на Нобелівську премію миру – адвокат

Сейм Польщі номінував лідера кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафу Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру в 2022 році, повідомили адвокат Джемілєва Микола Полозов та агенція «Крымские новости».

«Польський парламент (Сейм) висунув кандидатуру Мустафи Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру», – написав Полозов на своїй сторінці у фейсбуці.

Як повідомив турецькому бюро агенції «Крымские новости» польський правозахисник Петро Хлєбович, Джемілєв був номінований на премію миру віцеспікеркою Сейму Малгожатою Госевською.

Мустафу Джемілєва висували на здобуття Нобелівської премії і раніше.

В окупованому Криму триває заочний судовий процес над Джемілєвим.

Управління Слідкому Росії в Криму 13 квітня 2020 року висунуло Мустафі Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу: «перетин держкордону Росії іноземним громадянином, в'їзд якому до Росії не дозволений, вчинений групою осіб за попередньою змовою (ч. 3 ст. 322 КК Росії); недбале зберігання вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (ст. 224 КК України); незаконне придбання і зберігання боєприпасів (ч. 1 ст. 222 КК Росії)».

На засіданні суду в окупованому Криму 5 березня стало відомо, що Джемілєву продовжено заборону на в'їзд до Криму на 15 років – до 5 березня 2034 року.