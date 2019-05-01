Мустафа Найєм заявив про заборону на в’їзд до Вірменії «на вимогу третьої країни»

Народний депутат України Мустафа-Масі Найєм (фракція «Блоку Петра Порошенка») заявив, що йому заборонений в’їзд до Вірменії «на вимогу третьої країни».

Як написав Найєм у фейсбуці, він прилетів до столиці країни Єревана ввечері 30 квітня, щоб виступити на антикорупційному форумі, зі звичайним, а не дипломатичним закордонним паспортом, бо це не була службова поїздка. В аеропорті після тривалої перевірки йому повідомили, що до його імені в базі даних є позначка «заборона на в’їзд». Іще пізніше інші працівники вірменської міграційної служби сказали йому, що заборона виставлена не від Вірменії, а «на вимогу третьої країни».

Врешті і, ймовірно, після втручання посла й інших українських служб, його пропустили з позначкою «одноразово», заявив Найєм. Він додав, що українська консульська служба пильно просила повідомляти посольство України про його пересування у Вірменії, а після закінчення поїздки прибути до аеропорту в супроводі посла чи консула.

Депутат висловив припущення, що згаданою «третьою країною» може бути Росія. За його словами, у Вірменії таке вже ставалося з громадянами України: заборони їм виставляються на вимогу Росії «в рамках синхронізації бази прикордонної служби Вірменії з санкційним списком Росії».

Вірменська сторона наразі офіційно не коментувала цієї інформації. У Вірменії, як і в Україні, 1 травня є святковим і вихідним днем. Радіо Азатутюн, Вірменська служба Радіо Свобода, повідомляє, що офіційні коментарі можна буде отримати тільки 2 травня.

У Вірменії за міждержавним договором із Москвою діє Прикордонне управління Федеральної служби безпеки Росії у Вірменії. Офіційно воно охороняє кордон Вірменії з Туреччиною й Іраном і також працює і в єреванському міжнародному аеропорті «Звартноц».