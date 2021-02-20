У МКІП очікують, що будівництво музею Революції Гідності розпочнеться цьогоріч

Міністерство культури та інформаційної політики очікує, що проєктно-будівельні роботи зі створення музею Революції Гідності розпочнуться вже цьогоріч, повідлмляє в суботу пресслужба відомства.

«У бюджеті-2021 на цей проєкт закладено 50 мільйонів гривень. Переговори з переможцем архітектурного конкурсу – німецькою компанією Kleihues & Kleihues Gesellschaft von Architekten перебувають на завершальній стадії. Зазначимо, що навіть не маючи приміщення, музей щорічно реалізовує низку проєктів з вшанування учасників Революції Гідності», – йдеться в повідомленні.

«Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної сотні – Музей Революції гідності» – майбутній меморіально-музейний комплекс, присвячений подіям Революції гідності. Заклад документально створений – у листопаді 2015 року. Меморіальний комплекс-музей має постати над майданом Незалежності, на алеї Героїв Небесної Сотні.

20 лютого в Україні – День Героїв Небесної сотні. Пам’ятні заходи зі вшанування учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні проходять по всій країні.