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МВС розсекретило держархів щодо масових депортацій в 1940-х та 1950-х роках

Ці архіви стосуються масових депортацій населення з території Західної України. Фото ілюстративне

Міністерство внутрішніх справ заявляє про скасування грифу «Для службового користування» для архівних документів щодо репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років.

Як повідомляє пресслужба відомства, комісія з питань роботи зі службовою інформацією в апараті МВС скасувала гриф «Для службового користування» зі справ галузевого держархіву МВС, які стосуються масових депортацій населення з території Західної України в 1940-х та 1950-х роках.

Йдеться про ешелонні списки жителів Івано-Франківської, Тернопільської та Львівської області.

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Законом України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років» розпорядників архівної інформації зобов’язано надавати та оприлюднювати архівну інформацію щодо репресивних органів та заборонено кваліфікувати архівну інформацію репресивних органів як службову.

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