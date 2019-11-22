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22 листопада 2019, Київ 17:14
Новини | Суспільство

МВС дозволило фотографуватися на паспорт у головному уборі

Сфотографуватися у головному уборі можна буде за релігійними переконаннями

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Міністерство внутрішніх справ України затвердило нові правила фотографування на документи, що засвідчують особу, підтверджують громадянство або статус для представників різних віросповідань. Про це повідомили 22 листопада у Державній міграційній службі України.

«Відтепер фотографування на документи (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідки на тимчасове або постійне проживання) у головному уборі допускається, якщо особа носить головний убір у повсякденному житті за релігійними переконаннями», – мовиться у повідомленні.

Також можна сфотографуватися у головних уборах, штучних предметах та матеріалах на підставі медичних показань, які підтверджено медичним висновком. При цьому головні убори не повинні змінювати форми окремих частин обличчя (чоло, вилиці, щоки, підборіддя, очі), закривати обличчя та підборіддя, проходити по контуру лінії росту волосся, закривати вуха та шию.

Нові вимоги затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ від 18 листопада.

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