У МВС розповіли, як карають водіїв за «щонайменше нетактовне» спілкування з поліцейськими

Поліція має безліч прикладів, коли до суду направляли справи щодо цивільних через «щонайменше нетактовне» спілкування з поліцейськими, повідомив заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв в ефірі програми «Свобода в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та Радіо НВ).

«Що стосується дій тих чи інших громадян, які дозволяли собі зайвого, м’яко кажучи, то ми все це фіксуємо і передаємо до компетентних органів, у даному разі до судів, у тому числі через кримінальні провадження, якщо в його діях міститься кримінальне правопорушення для того, щоб людина понесла відповідне покарання. Суд вже призначає покарання», – сказав Бушуєв.

Посадовець додав, що коли є порушення з боку поліцейського, ці факти аналізують і передають до прокуратури, після чого «відбувається відповідне реагування».

«Ми маємо безліч фактів, коли зібрані матеріали були скеровані до суду за обвинуваченням якраз цивільного населення, яке дозволяло собі щонайменше нетактовне, а подекуди із порушенням закону поведінку відносно поліцейського. Щодо департаменту внутрішньої безпеки, то ми створили структуру яка реагує наближено до ідеальної. Фактів по недоброчесних працівниках надзвичайно багато, прокуратура працює, матеріали скеровуються в суд і ми боремося з цим явищем на всіх рівнях», – додав Бушуєв.

Він зазначив, що «ті рішення, які на сьогодні реалізовані щодо посилення відповідальності громадян за вчинення певних правопорушень, є обґрунтованими і на часі».