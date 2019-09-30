МВС: поліцейський упродовж 5 годин спілкувався на даху з хлопчиною, який хотів зістрибнути

У Києві поліцейський упродовж п’яти годин спілкувався на даху з чоловіком, який хотів зістрибнути, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

За даними відомства, у ніч на 30 вересня невідомий заліз на дах будівлі на майдані Незалежності в Києві та погрожував скоїти самогубство.

«Поліцейський Олексій Оленін протягом 5-х годин сидів на слизькому даху. Потім він спустився звідти разом з тим хлопчиною. Він його врятував», – розповіли в МВС.

Про стан чоловіка, який заявляв про наміри скоїти самогубство, міністерство не повідомляє.