МВС відзвітувало про правопорядок під час свят

Міністерство внутрішніх справ України повідомило 9 січня, що «серйозних порушень громадського порядку в період з 27 грудня 2018 року по 8 січня 2019 року не допущено». Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

«По всій Україні пройшло близько 1 тисячі масових заходів, у яких взяли участь 1,5 мільйона громадян. Публічну безпеку забезпечили 15 тисяч працівників Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та інших підрозділів МВС. Крім того, було забезпечено правопорядок під час різдвяних свят, а саме богослужінь у культових спорудах, в яких взяли участь 4,4 мільйона громадян, під час яких забезпечували правопорядок 25 тисяч правоохоронців», – вказав Сергій Яровий.

За словами Ярового, загальна кількість злочинів порівняно із аналогічним періодом минулого року знизилася на 38%. Перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін вказав також, що в період свят «у найкоротший термін розкрито 34 з 46 умисних убивств, у тому числі ряд резонансних».

«У першу чергу мова йде про вбивство родини з чотирьох осіб, серед яких двоє малолітні діти, що сталось напередодні Нового року у Вінниці. Вбивство двох громадянок Туреччини в Харкові, а також вбивство чотирьох громадян в Одеській області», – відзначив Аброськін.