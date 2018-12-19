У Авакова знайшли заміну Луганському патронному заводу

Завод «Форт» у Вінниці запустив лінію повного циклу виробництва патронів до пістолетів, які використовують співробітники Міністерства внутрішніх справ – поліцейські, нацгвардійці, прикордонники. Таким чином, в Україні знайшли заміну Луганському патронному заводу, який залишився на тимчасово окупованій території, повідомляє 19 грудня офіційний сайт МВС.

«На державному казенному підприємстві «Форт», що входить в сферу управління МВС, ми запустили лінію повного циклу виробництва патронів для пістолетів калібрів 9х18 міліметрів та 9х19 міліметрів. Із запуском цієї лінії буде повністю задоволено потреби наших органів МВС у цьому виді боєприпасів, і додатково зможемо передавати іншим органам чи навіть експортувати», – сказав міністр Арсен Аваков.

Ці виробничі лінії мають змогу виготовляти стрілецькі боєприпаси загальною кількістю 14 мільйонів штук на рік. Також очільник МВС додав, що згодом на підприємстві «Форт» буде встановлено і лінію виробництва боєприпасів для стрілецької автоматичної зброї у калібрах від 5,45 міліметра до 14,5 міліметра