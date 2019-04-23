Суд залишив у в’язниці журналістів Reuters у М’янмі

Верховний суд М’янми залишив чинним вирок двом журналістам агентства Reuters, засудженим на 7 років ув’язнення за порушення закону про державну таємницю. Ва Лоун і Джо Соу У були заарештовані в грудні 2017 року під час роботи над матеріалом про вбивства мусульман у М’янмі. Їх засудили за звинуваченнями в отриманні секретних документів під час підготовки матеріалу.

Журналісти свою провину заперечують. Їхній захист наполягає, що прокурори не змогли довести, що кореспонденти спеціально збирали секретну інформацію або передавали її недружнім М’янмі країнам. Звільнити Ва Лоуна і Джо Соу У вимагають ООН, Євросоюз та інші міжнародні організації.

У серпні 2017 року ісламісти з угруповання «Армія порятунку рохінджа Аракану» напали на співробітників поліції М’янми і вбили кілька людей. У відповідь урядові війська почали силову операцію в штаті Ракхайн (раніше відомому як Аракан) на заході країни. У регіоні почалися переслідування місцевих мусульман-рохінджа, близько 650 тисяч з них змушені були тікати в сусідню країну Бангладеш.

Ва Лоун і Джо Соу У розслідували причетність військових до вбивства 10 мусульман на півночі Ракхайну. Розслідування було доведене до кінця після арешту журналістів, в тексті вказується на причетність армії до злочину і записані свідчення учасників розправи над мусульманами. У квітні матеріал був удостоєний Пулітцерівської премії.

Рішення Верховного суду М’янми розкритикував Міжнародний комітет захисту журналістів. У заяві організації підкреслюється, що відмова задовольнити апеляцію криміналізує незалежну журналістику в країні.