Помер літературознавець і публіцист Михайло Слабошпицький

На 75-му році життя помер український літературознавець, публіцист, прозаїк і громадський діяч Михайло Слабошпицький.

«Сьогодні вночі помер Михайло Слабошпицький. Люблю. Плачу», – повідомила у фейсбуці його дружина Світлана Короненко.

Що стало причиною смерті Слабошпицького не повідомляється.

Михайло Слабошпицький – член Національної спілки письменників України, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка (2005), за роман-біографію «Поет із пекла». Серед його робіт – документальна, публіцистична та біографічна проза, а також численні твори для дітей. Його син Мирослав є відомим українським кінорежисером, дочка Іванна – журналісткою.