У Львові «Святий Миколай» приїхав до військових на БТРі

У Львові в день Святого Миколая відбулися заходи до 40-річчя від дня створення 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Як передає кореспондент Радіо Свобода, чоловік у костюмі Миколая приїхав на БТРі до десантників, щоб привітати зі створенням бригади їх, а також їхніх дітей і запрошених школярів подарунками.

Сьогодні у 80-й десантно-штурмовій бригаді влаштували День відкритих дверей – відбулись показові виступи військовослужбовців.

«Всі покоління, які пройшли через горнило цієї бригади показали себе дуже гарно. Бригада з 1992 року служить українському народові, захищає його. Завжди бригада була першою. У ніч з 12 на 13 квітня 2014 року саме 3-тя десантно-штурмова рота здійснила героїчний марш по території, які займали незаконні збройні формування від Луганська до Слов’янська, проводили розвідку», – заявив перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль, назвавши бригаду «взірцем для особового складу ЗСУ».

Окрема десантно-штурмова бригада (початкова назва 80 парашутно-десантний полк) сформована у 1955 році. Перше місце дислокації полку – Гайджунай. У 1960 році полк передислокували в Баку, а з 1979 року військова частина була передислокована на Львівщину, у місто Хирів і відтоді святкує 19 грудня День частини.

Десантники від 2014 року брали участь у звільненні Слов’янська, виконували бойові завдання у Георгіївці, Хрящуватому, Новосвітлівці, Красному, Круглику, Переможному, обороні Луганського аеропорту і боях за Донецький аеропорт.