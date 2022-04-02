Число загиблих через атаку на будівлю Миколаївської ОДА зросло до 35, серед жертв – голова білоруської громади

Унаслідок влучання російської ракети в будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації і її руйнування загинули 35 людей, 33 – загинули на місці, 2 – в лікарні, повідомили в суботу у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Тим часом білоруська служба Радіо Свобода повідомила, що сьогодні з-під завалів витягли Тетяну Деменнікову, яка працювала в економічному департаменті Миколаївської ОДА та очолювала Миколаївське обласне національно-культурне товариство білорусів «Голос Батьківщини». Її тіло опізнали родичі.

Роботи з розбору завалів будівлі Миколаївської ОДА тривають, повідомили рятувальники.

29 березня вранці під час обстрілу Миколаєва російськими військами один зі снарядів влучив у дев’ятиповерхову адмінбудівлю обладміністрації. Сталося руйнування центральної секції будівлі з 9-го до 1-го поверху.