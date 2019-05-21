Україна вводить заборонні мита на імпорт цементу з Росії, Білорусі та Молдови

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 21 травня ухвалила рішення про введення антидемпінгових мит на імпорт в Україну цементних клінкерів та портландцементу з Росії, Білорусі та Молдови.

«МКМТ встановила наявність демпінгового імпорту з цих країн протягом 2015-2018 років. Водночас, частки імпорту цементних клінкерів та портландцементу з РФ, Білорусі та Молдова у загальному обсязі імпорту цих товарів в Україну протягом усього періоду дослідження постійно зростали, що свідчить про намір подальшого збільшення обсягів демпінгового імпорту з цих країн», – мовиться у повідомленні міністерства економічного розвитку.

МКМТ водить мито у розмірі 114,95% з товару походженням з Росії; 57,03% – з Білорусі; 94,46% – з Молдови.

Мито стягуватиметься протягом п’яти років.

Раніше Кабінет міністрів України повідомив про запровадження ембарго на російський цемент та фанеру.

15 травня уряд доповнив перелік російських товарів, які заборонені до ввезення в Україну. Серед заборонених є кілька груп промислових товарів, мінеральних добрив, сільськогосподарської продукції, транспортних засобів. Загальна вартість цієї продукції становить 510 мільйонів доларів на рік.