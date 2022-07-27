Київ з’ясовує обставини поїздки нової глави МЗС Бельгії до Криму – Ніколенко

МЗС з'ясовує обставини поїздки новопризначеної міністерки закордонних справ Бельгії Хаджи Лабіб до Криму в 2021 році. Про це заявив речник відомства Олег Ніколенко.



«МЗС України веде діалог із бельгійською стороною з цього питання дипломатичними каналами задля встановлення всіх обставин поїздки та ухвалення рішень щодо подальших двосторонніх контактів. Водночас позитивно відзначаємо запевнення міністерки Лабіб щодо подальшої підтримки України в її боротьбі проти збройної агресії Росії. Ми продовжимо координацію позицій України та Бельгії в контексті запровадження нових санкцій ЄС проти Росії, а також надання Україні військової та фінансової допомоги», – написав він у фейсбуці.



При цьому у МЗС наголошують, що відвідування тимчасово окупованого Криму можливе лише за умови слідування з материкової частини України, в’їзд з території РФ є незаконним.



Раніше ЗМІ повідомили про поїздку новопризначеної міністерки закордонних справ Бельгії Хаджи Лабіб до Криму в 2021 році, коли вона працювала журналісткою.