МЗС про ДТП з українськими дипломатами в Австрії: посольство взаємодіє з поліцією

Міністерство закордонних справ України з’ясовує всі обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в Австрії за участі автомобіля українського військового аташе, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Українське посольство взаємодіє із австрійською поліцією та учасниками ДТП. Позиція МЗС України чітка: дипломатичний статус не надає право співробітникам українських дипломатичних установ порушувати правила дорожнього руху і наражати інших на небезпеку», – написав Ніколенко у фейсбуці 13 серпня.

За його словами, рішення про подальші кроки щодо учасника ДТП буде ухвалене за підсумками розслідування.

Раніше австрійське видання Kronen Zeitung повідомило про ДТП у центрі Відня, що сталося 12 серпня: автомобіль українських дипломатів в’їхав в авто туристів із Німеччини, які зупинилися на червоне світло світлофора. За даними видання, водій автомобіля дипломатів був у нетверезому стані і намагався втекти від поліції.