Євген Єнін призначений заступником голови МЗС – Кулеба

Уряд призначив Євгена Єніна, донедавна заступника генерального прокурора України, на посаду заступника міністра закордонних справ, повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба. За словами Кулеби, таким чином із його ініціативи Єнін «повертається в дипломатію».

«Євген куруватиме справи щодо збитих рейсів MH17 і PS752 в Ірані, а також щодо юридичного переслідування держави-агресора в міжнародних судах. Більш ніж солідний досвід у цій сфері у нього вже є – три роки до цього він займався в Генпрокуратурі збором та передачею до міжнародних судів доказів порушення Росією міжнародного права», – написав Кулеба в фейсбуці.

«На початку своєї кар’єри Євген майже десять років займався придністровським конфліктом і отримав нагороду «За мужність» третього ступеня (нагорода говорить сама за себе). Це дає йому глибоке розуміння загроз та пасток врегулювання конфліктів, в які не потрібно потрапляти», – додав міністр.

Крім того, Кулеба повідомив: «Крім юридичного блоку, Євген куруватиме американський та азійський напрями нашої зовнішньої політики і консульську службу. Тут я доручив йому особливу увагу приділяти цифровізації, насамперед запуску системи «Електронний консул». Це зробить консульські послуги простішими та доступнішими для громадян».

Єнін, зі свого боку, заявив, що докладатиме максимум зусиль для того, щоб, серед іншого, посилити позиції України в міжнародних судових процесах проти держави-агресора, організувати системну роботу з міжнародними партнерами України з метою забезпечення прозорого та об’єктивного розслідування збиття українського літака в Ірані, захищати права та інтереси громадян України за кордоном, зокрема, через створення і запуск системи «Електронний консул».

Він, серед іншого, написав у фейсбуці: «Сподіваюсь, що, маючи як прокурорську, так і дипломатичну експертизу, зможу посилити та більш ефективно скоординувати роботу з представництва інтересів України у міжнародних судових процесах. Для мене ця ділянка роботи не є новою. Три роки роботи в Генпрокуратурі я був частиною міжвідомчої команди (ГПУ, МЗС, МЮ), що узгоджувала з державами-учасниками спільної слідчої групи по МН17 формат притягнення винних до кримінальної відповідальності, а потім вела переговори з Урядом Нідерландів щодо підписання відповідних міждержавних угод. Брав безпосередню участь у забезпеченні співробітництва України з Міжнародним кримінальним судом, займався організацією збору та передачі до міжнародних судових інстанцій доказів порушення Росією норм міжнародного права і т.д. А після звільнення з ГПУ (вже в ролі консультанта-експерта Комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльності) долучався до розробки та просування законопроекту «Про гармонізацію кримінального законодавства України з нормами міжнародного гуманітарного права», що має на меті не дозволити окупаційній владі уникнути відповідальності за вчинені її представниками воєнні злочини».

На одну з попередніх посад, заступника генпрокурора з міжнародно-правового співробітництва, Євгена Єніна призначав у травні 2016 року ще тодішній голова ГПУ Юрій Луценко. За його словами, на той час «Єнін має три вищі освіти, володіє трьома іноземними мовами. Працював на оперативних посадах Головного управління розвідки СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, а до останнього дня працював радником посольства України в Італії».

Єнін подав у відставку з посади в ГПУ, за повідомленнями, після другого туру президентських виборів в Україні 21 квітня 2019 року, на яких переміг нині чинний президент Володимир Зеленський, – заявивши, що «зробив вибір на користь своїх принципів».