Помер посол України в Китаї Сергій Камишев – МЗС

Помер посол України в Китаї Сергій Камишев, повідомила 14 лютого пресслужба Міністерства закордонних справ України.

«Сергій Олексійович розпочав роботу в МЗС у перші роки після здобуття Україною незалежності та присвятив понад два десятиліття свого життя роботі на дипломатичній ниві. Він особисто доклав значних зусиль для розбудови відносин з державами Азії та Близького Сходу, двічі – у 2004-2009 та 2019-2021 роках – очолював посольство України в КНР», – розповіли у МЗС.

Що стало причиною смерті дипломата не повідомляється.

Сергієві Камишеву було 64 роки, послом України в Китаї його призначили в грудні 2019 року.